तुर्किये से भारत लाया गया कुख्यात ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह, अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अफगानिस्तान से पंजाब में ड्रग्स तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता मिली है। नवप्रीत सिंह तुर्किये में नवाब विर्क की फर्जी पहचान से रह रहा था और वहां की नागरिकता भी ले ली थी। जबकि पंजाब में वह तीन दर्जन से अधिक मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस भी जारी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए एजेंसियों को बधाई दी है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर नवप्रीत सिंह को भारत में लाये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि वह अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथम्फेटामाइन की तस्करी करता रहा है।

उनके अनुसार भारतीय एजेंसियों ने तुर्किये समेत अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सामने उसके फर्जी पहचान का पर्दाफाश करते हुए साबित करने में सफल रही कि असल में वह भारत में वांछि नवप्रीत सिंह है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी व अन्य अपराधों के मामलों में उसे जेल भेज दिया गया है। शाह ने दोहराया कि मोदी सरकार 31 दिसंबर 2029 से पहले हर नार्को-कार्टेल को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है।

अमित शाह के अनुसार भगोड़े अपराधियों को वापस लाने में पहले की सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था। वहीं मोदी सरकार ने भगोड़े के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और इसके लिए एक समन्वित अभियान शुरू किया है। इसी का परिणाम है 2019 से इस साल अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।

भगोड़ों को वापस लाने का अभियान तीन स्तंभों वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति पर आधारित है। उनके अनुसार भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इन भगोड़े अपराधियों की वापसी का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए एनआइए कानून और यूएपीए में संशोधन भी किये गए। इसके साथ ही भारत और वैश्विक एजेंसियों के बीच समन्वय, संपर्क और संवाद बढ़ाने के लिए जनवरी, 2025 में भारतपोल पोर्टल लांच किया गया। भारतपोल ने सीबीआई, राज्य पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस मुख्यालय को एकीकृत कर एक व्यापक इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया।

इसकी वजह से सीबीआइ और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के समय में भारी कमी आयी है। इसके साथ ही सरकार ने भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने और पीड़ितों को वापस करने में अहम कदम उठाया है।