LPG को लेकर भारत का बड़ा दांव, अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी गैस; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पारंपरिक खाड़ी देशों से आपूर्ति में कमी के चलते भारत ने अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की खरीद बढ़ाई है।

समुद्री परिवहन पर नजर रखने वाली फर्म कैप्लर के आंकड़ों के अनुसार, भारत अगस्त में अब तक अमेरिका से 6.2 लाख टन एलपीजी का आयात कर चुका है। इसी वर्ष जुलाई में भारत ने अमेरिका से 8.9 लाख टन एलपीजी का आयात किया था, जो कुल आयात का 73 प्रतिशत से अधिक था।

आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात से भारत का एलपीजी आयात घटकर 1.40 लाख टन तक गिर गया, जबकि कतर ने लगभग 60 हजार टन की आपूर्ति की। सऊदी अरब ने जुलाई और अगस्त में भारत को कोई एलपीजी नहीं दी। एलएनजी में भी इसी तरह का बदलाव देखा गया है।

अगस्त में अब तक भारत ने अमेरिका से 7.2 लाख टन एलएनजी का आयात किया है, जो जुलाई में 7.5 लाख टन था। कभी भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता रहे कतर से इस वर्ष अप्रैल में आयात शून्य रहा था।