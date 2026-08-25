LPG को लेकर भारत का बड़ा दांव, अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी गैस; क्या है वजह?
पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण खाड़ी देशों से आपूर्ति में कमी के चलते भारत ने अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की खरीद बढ़ा दी है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पारंपरिक खाड़ी देशों से आपूर्ति में कमी के चलते भारत ने अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की खरीद बढ़ाई है।
समुद्री परिवहन पर नजर रखने वाली फर्म कैप्लर के आंकड़ों के अनुसार, भारत अगस्त में अब तक अमेरिका से 6.2 लाख टन एलपीजी का आयात कर चुका है। इसी वर्ष जुलाई में भारत ने अमेरिका से 8.9 लाख टन एलपीजी का आयात किया था, जो कुल आयात का 73 प्रतिशत से अधिक था।
आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात से भारत का एलपीजी आयात घटकर 1.40 लाख टन तक गिर गया, जबकि कतर ने लगभग 60 हजार टन की आपूर्ति की। सऊदी अरब ने जुलाई और अगस्त में भारत को कोई एलपीजी नहीं दी। एलएनजी में भी इसी तरह का बदलाव देखा गया है।
अगस्त में अब तक भारत ने अमेरिका से 7.2 लाख टन एलएनजी का आयात किया है, जो जुलाई में 7.5 लाख टन था। कभी भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता रहे कतर से इस वर्ष अप्रैल में आयात शून्य रहा था।
खाड़ी देशों से भारत के एलपीजी और एलएनजी आयात में तेजी से गिरावट आई है। इसका कारण ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रभावी रूप से बंद होना रहा है। यह जलमार्ग कच्चे तेल और गैस के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, जिससे खाड़ी देश भारत समेत प्रमुख उपभोक्ताओं को निर्यात करते हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)