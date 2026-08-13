ओम बिरला की चाय पार्टी का कांग्रेस-TMC और SP ने किया बहिष्कार, DMK ने इंडी गठबंधन को दिया गच्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया।

सूत्रों के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की नेता कनिमोझी इस पारंपरिक मिलन-समारोह में शामिल हुईं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन द्वारा आयोजित चाय पार्टी में हिस्सा लिया।