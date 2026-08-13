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    ओम बिरला की चाय पार्टी का कांग्रेस-TMC और SP ने किया बहिष्कार, DMK ने इंडी गठबंधन को दिया गच्चा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:34 PM (IST)

    लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का कांग्रेस, टीएमसी और सपा ने बहिष्कार किया। ...और पढ़ें

    लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। (फोटो- एएनआई।)

    लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। (फोटो- एएनआई।)

    HighLights

    1. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का बहिष्कार।

    2. कांग्रेस, टीएमसी और सपा ने कार्यक्रम में नहीं लिया हिस्सा।

    3. डीएमके नेता कनिमोझी ने चाय पार्टी में की शिरकत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया।

    सूत्रों के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की नेता कनिमोझी इस पारंपरिक मिलन-समारोह में शामिल हुईं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन द्वारा आयोजित चाय पार्टी में हिस्सा लिया।

    ओम बिरला के चैंबर में कौन-कौन था मौजूद

    सूत्रों के अनुसार, लोकसभा स्पीकर के चैंबर में आयोजित चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेता व मंत्री मौजूद थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और इंडी गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

    चाय पार्टी आयोजित करने की परंपरा

    बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन अपने-अपने चैंबर में चाय पार्टी आयोजित करते हैं।

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