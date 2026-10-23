'समय-समय पर अशांत होती रहती है सीमा', ITBP चीफ के बयान पर विदेश मंत्रालय का जवाब; चीन को ठहराया जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने भारत-चीन के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में विफल रहने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब चीनी सेनाएं तय गश्त के तरीकों से भटक जाती हैं, तो सीमावर्ती इलाकों में समय-समय पर अशांति पैदा हो जाती है।

महानिदेशक के बयान के बाद टिप्पणी विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी तब आई, जब भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने बताया कि उनकी फोर्स की नई बनी शौर्य कमांडो यूनिट ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ चल रहे आमना-सामना के दौरान अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और क्षमता साबित की है।

चीन को टकराव के ठहराया जिम्मेदार साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्ष लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबित मुद्दों को सुलझाने और किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जब चीनी सेनाएं तय गश्त के तरीकों से भटक जाती हैं, तो भारत-चीन सीमावर्ती इलाकों में समय-समय पर स्थिति अशांत हो जाती है। विशिष्ट विवरणों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की ओर रुख करना पड़ेगा।