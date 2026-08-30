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कच्चे तेल के बायर से सप्लायर तक... आखिर भारत से पेट्रोल क्यों खरीद रहा रूस? Inside Story

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:50 PM (IST)

यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस में पेट्रोल की किल्लत के बीच भारत उसका एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

यूक्रेन ड्रोन हमलों से रूस में पेट्रोल की कमी

यूक्रेन ड्रोन हमलों से रूस में पेट्रोल की कमी

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। इस बीच भारत रूस को एक प्रमुख पेट्रोल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ऊर्जा विश्लेषण फर्म वोर्टेक्सा के डाटा के अनुसार, अगस्त में रूस का समुद्री पेट्रोल आयात 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

सूत्रों के अनुसार, पिछले दो महीनों में भारतीय रिफाइनरियां रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति कर चुकी हैं। यह आपूर्ति मुख्य रूप से गुजरात की वडिनार रिफाइनरी से की गई है। इस रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी करती है और इसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की आधी हिस्सेदारी है।

यूक्रेन हमलों से रूस में पेट्रोल की कमी

2022 से भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों के लिए रूस का रुख किया है, जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के निर्माण के लिए कच्चा माल है। भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद ने रिकार्ड उच्च स्तर को छू लिया है और खाड़ी में संघर्ष ने अन्य स्रोतों से आपूर्ति को सीमित कर दिया है।

भारत ने जून और जुलाई में रूस से 26 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक कच्चा तेल आयात किया, जो देश के कच्चे तेल आयात का करीब आधा हिस्सा है। संभावना है कि रूस को निर्यात किया गया ईंधन संभवत: इसी रूसी कच्चे तेल से बनाया गया है।

रूस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक

रूस कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है और अपने ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण उसे पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है। इन हमलों के कारण रूस के घरेलू उत्पादन में 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। भारत, तुर्किये और मोरक्को ने अगस्त में रूस को पेट्रोल की आपूर्ति की है।

रूस ने इसी वर्ष जुलाई पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध को बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया था। वोर्टेक्सा के अनुसार, उत्पादन में कमी के कारण रूस आगे भी पेट्रोल का आयात जारी रख सकता है।

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