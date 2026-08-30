कच्चे तेल के बायर से सप्लायर तक... आखिर भारत से पेट्रोल क्यों खरीद रहा रूस? Inside Story

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। इस बीच भारत रूस को एक प्रमुख पेट्रोल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ऊर्जा विश्लेषण फर्म वोर्टेक्सा के डाटा के अनुसार, अगस्त में रूस का समुद्री पेट्रोल आयात 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

सूत्रों के अनुसार, पिछले दो महीनों में भारतीय रिफाइनरियां रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति कर चुकी हैं। यह आपूर्ति मुख्य रूप से गुजरात की वडिनार रिफाइनरी से की गई है। इस रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी करती है और इसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की आधी हिस्सेदारी है।

यूक्रेन हमलों से रूस में पेट्रोल की कमी 2022 से भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों के लिए रूस का रुख किया है, जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के निर्माण के लिए कच्चा माल है। भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद ने रिकार्ड उच्च स्तर को छू लिया है और खाड़ी में संघर्ष ने अन्य स्रोतों से आपूर्ति को सीमित कर दिया है।

भारत ने जून और जुलाई में रूस से 26 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक कच्चा तेल आयात किया, जो देश के कच्चे तेल आयात का करीब आधा हिस्सा है। संभावना है कि रूस को निर्यात किया गया ईंधन संभवत: इसी रूसी कच्चे तेल से बनाया गया है।