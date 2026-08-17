10 राज्य, 31 प्लांट और हजारों नौकरियां... इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए सरकार का नया प्लान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े 31 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

इस प्रस्तावों के तहत देश के 10 राज्यों में उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। लेकिन इन राज्यों में बिहार शामिल नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में एक-एक, हरियाणा में छह, महाराष्ट्र में छह, तमिलनाडु में सात, कर्नाटक में पांच, गुजरात में चार, गोवा, हिमाचल प्रदेश व तेलंगाना में एक-एक संयंत्र लगाए जाएंगे।

केंद्र ने 31 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी

इन 31 संयंत्रों‍ की स्थापना में 7,877 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इन संयंत्रों की स्थापना से नौ हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर निकलेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का घरेलू स्तर पर उत्पादन आरंभ होने से बड़े पैमाने पर इनके आयात में कमी आएगी।

स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बनने के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उपकरणों के लिए विदेश पर निर्भर होने से निर्यात से ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आयात हो रहा है।

9,000 से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे

मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इन 31 संयंत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से जुड़े 20 प्रकार के उपकरण बनाए जाएंगे।

इनमें मुख्य रूप से स्पीकर व माइक्रोफोन, एंटीना, फिल्टर, कैपेसिटर, मेटल शिल्डिंग कवर, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिवस, आप्टिकल ट्रांससिवर जैसे उपकरण शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग के लिए देश में पहले से 38 संयंत्र संचालित हो रहे हैं और 16 संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

आइटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग योजना के तहत 59,350 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष सरकार को अब तक 69,548 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।