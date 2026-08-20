भारत-जापान के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ा सैन्य सहयोग; चीन को कड़ा संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए गुरुवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुक्त व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया।

इसके साथ ही नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध किया है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं।

भारत-जापान के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजीरो कोइजुमी के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई और बल या दबाव के जरिये यथास्थिति बदलने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया।

हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में किसी देश का नाम नहीं लिया। इन टिप्पणियों को बीजिंग के लिए परोक्ष संदेश माना जा रहा है, क्योंकि भारत और जापान दोनों ही देश दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं।