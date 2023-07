भारत और फ्रांस ने रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा की, PM Modi की यात्रा पर भी हुई दोनों देशों के NSA की बातचीत

पीएम नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रा की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घोषणाएं होने की संभावना है। इन सभी मुद्दों पर गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फ्रांस में उनके समकक्ष एमानुएल बॉन की अगुवाई में विस्तार से बात हुई।दोनो एनएसए ने भारत व फ्रांस के मौजूदा रणनीतिक रिश्तों के संदर्भ में भी बात की है।

भारत और फ्रांस ने रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा की। फोटो- एएनआई।

Your browser does not support the audio element.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रा की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घोषणाएं होने की संभावना है। इन सभी मुद्दों पर गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और फ्रांस में उनके समकक्ष एमानुएल बॉन की अगुवाई में विस्तार से बात हुई। सालाना बास्तिला दिवस में मुख्य अतिथि के तौर शामिल होंगे PM Modi दोनो एनएसए ने भारत व फ्रांस के मौजूदा रणनीतिक रिश्तों के संदर्भ में आगे की चुनौतियों व कार्यक्रम पर भी बात की है। बाद में बॉन ने पीएम नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी को राष्ट्रपति मैक्रा ने 14 जुलाई को आयोजित होने वाले सालाना बास्तिला दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। मई 2023 में दोनों नेताओं की हुई थी मुलाकात फ्रांस हाल के वर्षों में यूरोप में भारत का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार देश के तौर पर उभर है। मोदी और मैक्रा के बीच मई, 2023 में जापान में मुलाकात हुई थी। अब दोनो नेता इस वार्ता को पेरिस में आगे बढ़ाएंगे। बास्तिला दिवस पैरेड में राफेल भी लेगा भाग सूत्रों ने बताया कि फ्रांस सरकार पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह में है और इसे हर लिहाज से सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रा ने अपने दूसरे कार्यकाल में बास्तिला दिवस पैरेड के लिए मुख्य अतिथि भारतीय प्रधानमंत्री को बनाया है। इस अवसर पर वहां जो पैरेड होगा उसमें भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना का राफेल जहाज भी हिस्सा लेने वाला है। डोभाल व बॉन के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा डोभाल व बॉन के बीच हुई वार्ता में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। चूंकि डोभाल और बॉन के नेतृत्व में ही पिछले कुछ वर्षों से भारत व फ्रांस के बीच रणनीतिक वार्ता होती रही है इसिलए दोनो एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। रक्षा व सुरक्षा पर दोनो देशों के रिश्तों को दिशा दिखाने में इनकी भूमिका अहम रही है। फ्रांस आज की तारीख में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में भारत का एक बहुत ही बड़ा साझेदार है।

Edited By: Sonu Gupta