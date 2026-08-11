'भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य', एक कार्यक्रम में बोले राम मोहन नायडू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार भारत के विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस समय भारत में कुल पायलटों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह लगभग पांच प्रतिशत है। उन्होंने कहा, नारी शक्ति भारत के विमानन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा रही है।