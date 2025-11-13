Language
    चीन सीमा पर भारत का नया एयरबेस, एयरफोर्स की बढ़ी ताकत; हरक्यूलिस विमान से पहुंचे वायुसेना प्रमुख

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    भारत ने चीन सीमा के पास मुध-न्योमा एयरबेस का संचालन शुरू किया है, जिससे पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमता बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश में 'पूर्वी प्रचंड प्रहार' नामक सैन्य अभ्यास चल रहा है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, तनाव कम होने के बावजूद चीन और भारत के बीच अविश्वास कायम है, और सीमा पर सैन्य क्षमता बढ़ाई जा रही है। यह एयरबेस 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

    Hero Image

    चीन सीमा पर भारत का नया एयरबेस (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के साथ शांति प्रयासों के साथ ही भारत अपनी सैन्य तैयारियों को भी गति दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने बुधवार को चीन सीमा के पास मुध-न्योमा एयरबेस का संचालन शुरू कर दिया।

    वहीं पूर्वी मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश में 'पूर्वी प्रचंड प्रहार' नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। इसके साथ ही चिकन नेक के पास असम के धुबरी जिले में भारतीय सेना द्वारा लाचित बरफुकन सैन्य अड्डा स्थापित किया जा रहा है।

    संबंधों में लगातार हो रहा सुधार

    कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव कम होने के बावजूद चीन और भारत के बीच अविश्वास कायम है। भारतीय सेना प्रमुख ने इस वर्ष दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर सैनिकों की उपस्थिति और बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगातार वृद्धि की ओर इशारा किया है। 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से सैन्य क्षमता बढ़ाई जा रही है।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजनयिक संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। सैन्य विश्वास बहाली के उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी बनी हुई है। प्रेट्र के अनुसार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सी-130जे हरक्यूलिस विमान से उतरने के साथ ही लद्दाख का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुध-न्योमा एयरबेस बुधवार को चालू हो गया।

    कितनी ऊंचाई पर स्थित है यह एयरबेस?

    यह एयरबेस लगभग 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है।अधिकारियों ने बताया कि एयरबेस चालू होने से संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की सामरिक तैयारी बढ़ने की उम्मीद है। एयरबेस को चालू करने के लिए 218 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्यान्वयन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया था।

    इस परियोजना की आधारशिला सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी।सेवानिवृत्त एयर मार्शल संजीव कपूर ने एक्स पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए लिखा-लद्दाख में सैन्य अभियानों के लिए सक्षम यह नया हवाई अड्डा हमारे दोनों विरोधियों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा।

    लद्दाख में चौथा एयरबेस

    चीन का भी लगभग इतनी ही ऊंचाई पर एक हवाई अड्डा है।इस एयरबेस का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, हेलीकाप्टरों और परिवहन विमानों द्वारा किया जा सकेगा। मुध-न्योमा एयरबेस लद्दाख में चौथा एयरबेस है। अन्य तीन एयरबेस लेह, कारगिल और थोईस में स्थित हैं। कारगिल हवाई पट्टी लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

