स्वतंत्रता दिवस पर सेना-CRPF-BSF-पुलिस और CBI के जांबाजों के शौर्य को सलाम, कीर्ति चक्र से राष्ट्रपति पदक तक पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीरों को राष्ट्र सलाम कर रहा है। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस के जवानों से लेकर सीबीआई के अधिकारियों तक, उल्लेखनीय सेवा और शौर्य के लिए कई जांबाजों को राष्ट्रपति के वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र से लेकर राष्ट्रपति पुलिस पदक तक, जानिए इस बार सम्मान पाने वाले वीरों की पूरी सूची।

सीबीआई के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीबीआई के अधिकारियों और और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। सीबीआई ने बयान में कहा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा, पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल, सहायक उप-निरीक्षक रमेश चंद, सहायक उप-निरीक्षक मदन लाल धीमान को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया।

सीबीआई के 15 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। इनमें उप कानूनी सलाहकार, ब्रिजेश सिंह, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट गिरीश जोशी, पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार, पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश चंद्र, पुलिस उपाधीक्षक जहीर अख्तर अंसारी, पुलिस उपाधीक्षक आशीष आनंद, निरीक्षक सरिता यादव, उप-निरीक्षक रोशन कुमार, सहायक उप-निरीक्षक दिलबर सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल बल्कर सिंह, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार गुर्जर, कांस्टेबल पाल पांडियन आर, कांस्टेबल अजय कुमार सिंह और कांस्टेबल कल्याणदुर्गम सामीउल्लाह शामिल हैं।

सीआरपीएफ को 88 वीरता और सेवा पदक, अर्धसैनिक बलों में सर्वाधिक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 88 वीरता और सेवा पदक मिले। यह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) में सर्वाधिक हैं। सीआरपीएफ ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसने दो शौर्य चक्र, 24 वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए पांच राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 57 पदक प्राप्त किए हैं।

झारखंड में अप्रैल 2025 में चलाए गए चुनौतीपूर्ण माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए, 209वीं कमांडो बटालियन फार रिजाल्यूट एक्शन (कोबरा) के डिप्टी कमांडेंट अंजनी कुमार और कांस्टेबल दीपक साह को शौर्य चक्र के लिए चुना गया। कीर्ति चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 24 वीरता पदक 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी दो अभियानों और मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ सफल अभियान के लिए मिले।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं में उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) एम. दिनाकरन भी शामिल हैं। वह पूर्व में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) में थे, और अभी चेन्नई के आवडी में सीआरपीएफ भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख हैं। दिनाकरन तीन दशकों से अधिक समय से अर्धसैनिक बल में सेवा दे रहे हैं। वह नक्सल रोधी अभियानों की कमान संभाल चुके हैं।

पुलिस और अग्निशमन सेवा के 301 कर्मियों को वीरता पदक केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस और अग्निशमन सेवा के 301 कर्मियों को वीरता पदक दिए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। वीरता पदक पाने वालों में 272 पुलिसकर्मी और अग्निशमन सेवा के 29 कर्मी शामिल हैं। इनमें से 197 पदक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले कर्मियों को दिए जाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा के कुल 1,057 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा।301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मियों, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के 51 कर्मियों, पूर्वोत्तर के 12 कर्मियों और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मियों को उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने के दौरान दिखाए गए उल्लेखनीय साहस के लिए दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने 92 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा की है। इन राष्ट्रपति पदकों में से 83 पुलिस सेवा, चार अग्निशमन सेवा, तीन नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सेवा और दो सुधारात्मक सेवा के कर्मियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पदक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सरकार ने 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की है जिनमें से 606 पुलिसकर्मियों, 28 अग्निशमन सेवा, 18 नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सेवा और 12 सुधारात्मक सेवा के कर्मियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। सराहनीय सेवा पदक कर्तव्य के प्रति समर्पण और सूझबूझ से की गई बहुमूल्य सेवा के लिए दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ में माओवाद-विरोधी अभियान में शामिल बीएसएफ के 20 जवानों को वीरता पदक छत्तीसगढ़ में 2024 में हुए माओवाद-विरोधी अभियान में शामिल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 20 जवानों को वीरता पदक के लिए चुना गया है। इस अभियान में 29 माओवादी मारे गए थे। कांकेर जिले में 15-16 अप्रैल 2024 को हुई घटना को छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया जाता है। बीएसएफ ने बताया कि 94वीं बटालियन के 20 जवानों को माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए वीरता पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।

यह अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के साथ मिलकर बिनागुंडा और कल्पार गांवों के पास चलाया गया था। इस अभियान में 29 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया गया था। गौरतलब है कि भारत ने मार्च 2026 में खुद को माओवाद हिंसा से मुक्त घोषित किया।बीएसएफ के पांच अन्य अधिकारियों - जिनमें इंस्पेक्टर जनरल (रिटायर्ड) एमएल गर्ग और सीडी अग्रवाल शामिल हैं - को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 42 अन्य अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक के लिए चुना गया है।

बीएसएफ के इन शूरवीरों को मिलेगा वीरता पदक इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी, सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार, हेड कांस्टेबल काना राम यादव, कांस्टेबल विलायत अली, कांस्टेबल मोहम्मद अली, कांस्टेबल गुलाम एहसानुज्जमान, कांस्टेबल रजत सिंह, कांस्टेबल हसीमुद्दीन एसके, कांस्टेबल श्रवण मेघवाल, कांस्टेबल प्रेम सागर, कांस्टेबल प्रसन्ना छेत्री, कांस्टेबल सागर घोष, कांस्टेबल एसए नायडू, कांस्टेबल आदेश कुमार, कांस्टेबल बिद्युत गेन, कांस्टेबल खिलारे नवनाथ नारायण, कांस्टेबल अनिल कुमार वर्मा, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल सिद्धार्थ खाती।

जान जोखिम में डालकर मोनोरेल से यात्रियों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड कर्मियों को राष्ट्रपति पदक मुंबई फायर ब्रिगेड के 13 कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। इन कर्मियों ने अगस्त 2025 में जान जोखिम में डालकर 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर अटकी मोनोरेल से 582 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला था।10 अगस्त 2025 को मोनोरेल 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर मैसूर कालोनी स्टेशन के पास रुक गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। फायर ब्रिगेड के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विक्रोली, दादर, फोर्ट, चेंबूर और वडाला फायर स्टेशनों के 13 कर्मियों को उनके बेहतरीन कार्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए वीरता पदक देने की घोषणा की गई है।

वीरता पदक के लिए चुने गए कर्मियों में असिस्टेंट डिविजनल फायर आफिसर आरएन आंबुलगेकर, डिप्टी असिस्टेंट डिविजनल फायर आफिसर एवी पवार, डिविजनल फायर आफिसर एमके सावंत, स्टेशन आफिसर आइके कांबले, स्टेशन आफिसर वीएच पवार, स्टेशन आफिसर डीए भोसले, मशीन आपरेटर राजेश विष्णु राणे, मशीन आपरेटर महेश आनंद गुडालकर, फायरमैन रमेश जीवन कोली, फायरमैन हर्षल शंकर कटके, फायरमैन चिंतामणि शिवाजी खांडेकर, फायरमैन विक्की नागेश सरवदे और फायरमैन सुदर्शन घनश्याम पावडे शामिल हैं।

सशस्त्र बलों के नौ शूरवीरों को कीर्ति चक्र भारतीय सशस्त्र बल के नौ शूरवीरों को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कीर्ति चक्र पाने वालों में 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस और 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) के मेजर जितेंद्र राठी शामिल हैं। सात अन्य कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिए जाएंगे। इनमें 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) के हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, हेड कांस्टेबल बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह और कांस्टेबल तारिक हुसैन तथा इंस्पेक्टर सुनील कुमार शामिल हैं। कीर्ति चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।

यह सम्मान असाधारण साहस, शौर्य या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंज़ूरी दी है। इनमें से इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे।

इन पुरस्कारों में एक बार टू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र (जिनमें से एक मरणोपरांत दिया जाएगा), पांच बार टू सेना मेडल (वीरता के लिए), 36 सेना मेडल (जिनमें से पांच मरणोपरांत दिए जाएंगे), तीन नौसेना मेडल और पांच वायु सेना मेडल भी शामिल हैं। शांतिकाल का तीसरा सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र है। बार टू शौर्य चक्र ऐसे शूरवीर को दिया जाता है जिसे पहले ही शौर्य चक्र मिल चुका हो। दूसरा पदक देने के बजाय मूल पदक के रिबन पर एक छोटी धातु की पट्टी (बार) जोड़ी जाती है। 44 असम राइफल्स के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को बार टू शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

इस घोषणा के बाद भारतीय सेना ने प्रतिष्ठित शौर्य चक्र पाने वाले वीरों की उनकी असाधारण वीरता और देश के प्रति निडर समर्पण की सराहना की। भारतीय सेना ने लिखा, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। भारतीय सेना शौर्य चक्र से सम्मानित वीरों की वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। रक्षा बलों की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ने 89 मेंशन-इन-डिस्पैचेस (विशेष उल्लेख) को मंजूरी दी है। इनमें भारतीय थलसेना के 75, भारतीय नौसेना के चार और भारतीय वायु सेना के 10 जवान शामिल हैं।