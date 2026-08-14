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Independence Day 2026: पहले गाया जाएगा वंदे मातरम फिर होगा राष्ट्रगान, लाल किले पर क्या-क्या बदलेगा?

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:52 PM (IST)

15 अगस्त 2026 को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम' गाया जाएगा।

लाल किले पर पहली बार राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम (फाइल फोटो)

लाल किले पर पहली बार राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। यह कार्यक्रम आजादी के 80 साल पूरे होने और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150 साल पुरानी विरासत को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा।

र्कायक्रम पूरा शेड्यूल

लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद जीओसी दिल्ली एरिया प्रधानमंत्री को सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएंगे, जहां इंटर-सर्विसेज और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड जनरल सैल्यूट देंगे। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे।

गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस से एक-एक अधिकारी तथा 24-24 जवान शामिल होंगे। गार्ड की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह संभालेंगे। सेना दल की कमान मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा, वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार और दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार के पास होगी।

पहली बार गाया जाएगा ‘वंदे मातरम’

निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ उनका स्वागत करेंगे।

कैप्टन सोनिया सिंह चौहान राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की मदद करेंगी। यह 21 तोपों की सलामी के साथ होगा। सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत संभालेंगे।

नेशनल फ्लैग गार्ड की कमान मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के पास होगी। ध्वज फहराने के बाद आर्मी बैंड ‘वंदे मातरम’ बजाएगा और सभी लोग राष्ट्रगीत गाएंगे। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। भारतीय वायु सेना के दो एमआई-17 हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करेंगे। एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा ‘वंदे मातरम’ वाला ध्वज लेकर उड़ेगा।

प्रधानमंत्री का संबोधन और युवा भागीदारीफूलों की बारिश के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। भाषण के समापन पर एनसीसी के कैडेट और ‘माई भारत’ के स्वयंसेवक ‘वंदे मातरम’ गाएंगे। कुल 2500 लड़के-लड़कियां तथा स्वयंसेवक भाग लेंगे। वे ज्ञानपथ पर बैठकर ‘वंदे मातरम’ की आकृति बनाएंगे।

कौन-कौन होंगे मुख्य अतिथि?

लगभग 5000 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के वॉलंटियर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, सर्वश्रेष्ठ एमवाई भारत वॉलंटियर, स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी, युवा इनोवेटर, स्टार्ट-अप उद्यमी, नर्सिंग स्टाफ, कारीगर, किसान, छात्र और अन्य शामिल हैं। विभिन्न राज्यों से पारंपरिक वेशभूषा में 1500 से अधिक लोगों को भी बुलाया गया है।

लोगों के लिए क्या हैं सुविधाएं?

लोगों की सुविधा के लिए छह जगहों पर 25 क्लॉक रूम बनाए गए हैं। 200 वॉलंटियर मदद करेंगे।व्हीलचेयर की व्यवस्था भी है। 15 अगस्त को सुबह चार बजे से मेट्रो चलेगी और आमंत्रितों के लिए मुफ्त होगी। पार्किंग, रैंप, मैप पर ट्रैफिक जानकारी और रेन पोंचो की व्यवस्था की गई है।

इनविटेशन कार्ड पर सेवा तीर्थ और धर्म चक्र की झलक दिखाई गई है।यह समारोह स्वतंत्रता की भावना और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा।

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