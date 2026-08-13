Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर केरलम में 15000 केंद्रों पर गूंजेगा वंदे मातरम

डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम भाजपा स्वतंत्रता दिवस को पूरे राज्य में राष्ट्रवाद के प्रदर्शन के तौर पर मनाएगी। राज्य पार्टी अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को बताया कि राज्य भर में 15,000 केंद्रों पर वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत पार्टी बूथ से लेकर पंचायत, विधानसभा क्षेत्र और जिला केंद्रों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे, जो लाखों जगहों पर आयोजित किए जा रहे देशव्यापी अभियान का हिस्सा हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि इस पहल का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के संदेश को मजबूत करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य उन कोशिशों का मुकाबला करना भी है जिन्हें उन्होंने वंदे मातरम का अपमान करने और देश के विरोधी ताकतों को राजनीतिक समर्थन देने की कोशिशें बताया।