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    बंगाल का अकाल 1943: कैसे ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों ने 30 लाख भारतीयों को बनाया था भुखमरी का शिकार?

    By Shubham KumarEdited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:11 PM (IST)

    आज आठ दशक बाद भी 1943 का बंगाल अकाल इतिहास के सबसे बड़े काले अध्यायों में गिना जाता है। सवाल आज भी वही है, क्या यह युद्ध के दौरान हुआ एक प्राकृतिक हाद ...और पढ़ें

    बंगाल का काला इतिहास

    बंगाल का काला इतिहास

    HighLights

    1. बंगाल का वो काला इतिहास, जब 30 लाख लोगों की हुई थी मौत।

    2. कैसे ब्रिटिश हुकूमत की सख्त नीतियों ने लोगों से छीन ली थी जिंदगी?

    शुभम कुमार, नई दिल्ली। जब भारत अपनी आजादी के 80वें साल के जश्न की ओर बढ़ रहा है, तो इतिहास के पन्नों में झांकना और उन काले अध्यायों को याद करना जरूरी हो जाता है, जिनके निशान आज भी हमारे दिलों पर हैं।

    अब इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि 250 साल तक भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत ने इन वर्षों में कई ऐसे घाव दिए, जिसे भुलाया नहीं जा सकता और इसी सैकड़ों घावों में एक घाव बंगाल का 1943 का वो अकाल भी है, जिसके चलते 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।  

    साल 1943 का और भुखमरी का दौर

    इतिहास के पन्नों से समझे तो, साल था 1943 का। जब बंगाल एक ऐसे भयानक अकाल से दहक उठा था, जिसमें करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। यह कोई ऐसा दौर नहीं था जब देश में अन्न बिल्कुल पैदा न हुआ हो।

    The Bengal Famine of 1943 (1)

    देशभर में खाना मौजूद था, लेकिन गरीबों की जेब में उसे खरीदने के पैसे नहीं बचे थे और कीमतें आसमान छू रही थीं। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस विभीषिका के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध, बिगड़ी हुई सप्लाई चेन और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर नीतियां थीं।

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    कोई सूखा नहीं था, फिर भी लोग भूखे क्यों मरे?

    इस बात को ऐसे समझिए कि उस साल बंगाल में कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक सूखा या आपदा नहीं आई थी। हां, इसे भी नजरअंदाज हीं किया जा सकता। वजह था और इसमें सबसे प्रमुख था बर्मा पर कब्जा। 

    इस बात को ऐसे समझिए कि जापान ने बर्मा (अब म्यांमार) पर कब्जा कर लिया था, जहां से बंगाल में चावल का आयात होता था। इससे चावल की सप्लाई रुक गई। दूसरा चक्रवात और बीमारी, एक भयंकर चक्रवात और फसल की बीमारी (फंगस) ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया था।

    इसके बाद भी ठीक थी स्थिति, लेकिन...

    अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि इतना होने के बाद भी बंगाल में ऐसा अकाल नहीं पड़ना चाहिए था जो 30 लाख लोगों को लील जाए। खैर..

    असली तबाही तब शुरू हुई जब बाजार में चावल की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई, जो चावल पहले 6 रुपये से कम में मिलता था, उसकी कीमत बढ़कर 30 रुपये और कुछ जिलों में तो 100 रुपये से भी पार चली गई।

    The Bengal Famine of 1943 (2)

    अंग्रेजों की 'डिनियल पॉलिसी' ने कैसे तोड़ी कमर?

    इस बात को ऐसे समधिए कि उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अंग्रेजों को डर था कि जापान बंगाल के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। इस डर के मारे ब्रिटिश सरकार ने 'डिनियल पॉलिसी' लागू की। इस नीति के तहत बंगाल के नदी वाले इलाकों से हजारों नावें जब्त कर ली गईं या तोड़ दी गईं।

    अब इससे हुआ ये कि मछुआरों और नदी के जरिए सामान ढोने वालों की रोजी-रोटी छिन गई। स्थानीय स्तर पर अनाज के स्टॉक को जबरन हटा दिया गया या सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया ताकि अगर दुश्मन आए तो उसे खाना न मिले। कुल मिलाकर इस नीति ने बंगाल की स्थानीय अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया।

    चर्चिल कैसे बना था हैवान? 

    जैसे-जैसे बंगाल में हालात बद से बदतर होते गए, भारत के अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को लगातार चेताया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने विलाप किया और ब्रिटेन से करीब 10 लाख टन अनाज की आपातकालीन मदद मांगी।

    The Bengal Famine of 1943 (3)

    लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल की प्राथमिकताएं कुछ और थीं। उनकी सरकार ने अनाज के जहाजों को भारत भेजने के बजाय युद्ध के मोर्चों पर सैनिकों, हथियारों और ईंधन की सप्लाई के लिए प्राथमिकता दी।

    चर्चिल और इतिहास के पन्ने

    तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इसी कठोर नीति ने एक साथ बंगाल में लाखों जीवन को मौत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। चर्चिल के बारे में इतिहास में यह भी दर्ज है कि भारतीयों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनका रवैया बेहद कठोर और उदासीन था। ऐसे में मदद मिलने में जानबूझकर देरी की गई और देखते ही देखते बंगाल लाशों का ढेर बन गया।

    भुखमरी के साथ महामारियों की दस्तक

    आज के इस दौर में इस बात की कल्पना करना कितना मुश्किल है। भूख से तो लोग मर ही रहे थे, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाता है तो बीमारियां आसानी से घेर लेती हैं।

    इस अकाल के दौरान मलेरिया, हैजा, चेचक और पेचिश जैसी बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया, जिसके बाद लाखों लोग इन बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ गए।

    The Bengal Famine of 1943 (4)

    क्या कहता है अमर्त्य सेन का सिद्धांत?

    नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बाद में इस अकाल पर गहरी रिसर्च की और इसे 'एनटाइटल्ड फेलियर' यानी हकदारी की विफलता बताया। सेन ने कहा था कि बंगाल में खाने की कुल कमी उतनी नहीं थी, जितनी उसे बना दिया गया था।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असल समस्या यह थी कि युद्ध की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई थी और मजदूरों-किसानों की नौकरियां चली गई थीं कि आम आदमी के पास दो वक्त की रोटी खरीदने के पैसे ही नहीं बचे थे। लोग पैसे न होने के कारण भुखमरी का शिकार हुए।

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