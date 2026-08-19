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विदेश भेजा गया संदिग्ध पैसा आयकर विभाग की जांच के घेरे में, सीमावर्ती राज्यों में स्थित 117 इकाइयां भी शामिल

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:39 AM (IST)

आयकर विभाग ने कम या बिल्कुल कारोबार न दिखाने वाली इकाइयों द्वारा विदेश भेजी गई संदिग्ध राशि की जांच शुरू की है।

विदेश भेजा गया संदिग्ध पैसा आयकर विभाग की जांच के घेरे में।

विदेश भेजा गया संदिग्ध पैसा आयकर विभाग की जांच के घेरे में।

HighLights

  1. आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण की जांच शुरू की।

  2. कम कारोबार वाली 394 इकाइयों और 36 पेशेवरों पर कार्रवाई।

  3. सीमावर्ती राज्यों की 117 इकाइयां भी जांच के दायरे में।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कम या बिल्कुल कारोबार नहीं दिखाने वाली इकाइयों, उनके पीछे मौजूद लोगों और कर निर्धारण प्रमाणपत्र जारी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के विदेश भेजी गई संदिग्ध राशि की जांच के लिए अभियान शुरू किया है।

विभाग ने कहा कि इस अभियान के दायरे में भारत की जमीनी सीमाओं से लगे जिलों में स्थित ऐसी इकाइयों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में पैसा विदेश भेजा है।

आयकर विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि इस अभियान में करीब 394 इकाइयों और 36 पेशेवरों को शामिल किया गया है। इनमें सीमावर्ती राज्यों में स्थित 117 इकाइयां शामिल हैं। विभाग ने 18 अगस्त को संदिग्ध रूप से विदेश भेजी गई राशि की विस्तृत राष्ट्रव्यापी जांच शुरू की। इसमें मुखौटा कंपनियों, उनके पीछे मौजूद लोगों और फार्म 15सीबी प्रमाणपत्र जारी करने वाले पेशेवरों पर गौर किया गया है।

संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण की जांच आंकड़ों के विश्लेषण और जमीनी स्तर से मिली सूचनाओं के बाद शुरू की गई है। इनसे पता चला कि कम या बिल्कुल कारोबार नहीं दिखाने वाली कुछ इकाइयों ने काफी पैसा विदेश भेजा।

विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म 15सीबी/फॉर्म 146 जारी करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी और उचित जांच-पड़ताल तथा पेशेवर निर्णय लेने को कहा।

शुरुआती जांच में सामने आया कि धन विदेश भेजने वाली ये इकाइयां या तो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती थीं या बहुत कम कारोबार दिखाते हुए रिटर्न दाखिल करती थीं। उनका घोषित कारोबार विदेश भेजी गई बड़ी रकम से मेल नहीं खाता था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)