राजस्थान में प्रेमी जोड़े को प्यार करने का मिला भयंकर अंजाम, दोनों पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिले के बाड़ोलाव गांव में प्रेमी जोड़े पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आसपास के ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को बचाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जोड़े को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डा.प्रदीप शर्मा ने बताया कि कैलाश 70 एवं सोनी 45 फीसदी झुलसी है।

दूदू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जांच पूरी होने के बाद मामले का राजफाश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पीड़ितों के बीच पिछले कुछ सालों से प्रेम संबंध थे। दोनों के स्वजन इस बात से नाराज थे।

कैलाश के पिता उगमाराम ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब तीन बजे घटना की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती के स्वजन ने जोड़े पर जबरन पेट्रोल डालकर आग लगा दी।