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पुणे में नशे में धुत युवक की कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने पकड़ा

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 16 Oct 2026 02:10 AM (IST)

पुणे के कोथरुड इलाके में एक नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार कार से एक के बाद एक कई ...और पढ़ें

पुणे में नशे में धुत युवक की कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर

पुणे में नशे में धुत युवक की कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर

HighLights

  1. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक को पकड़ लिया

  2. हादसे में कई वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के कोथरुड इलाके में एक नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार कार से एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक को पकड़ लिया। लोगों ने उस पर नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान-माल को खतरे में डालने का आरोप लगाया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक ने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए सड़क पर खड़े और चलते वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मार दी।

हादसे में कई वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की है।

घटना की पूरी जानकारी जुटाने के साथ ही चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और नशे में वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई की जा रही है।