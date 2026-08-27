इंदौर में बड़ा फर्जीवाड़ा: रेलवे में नौकरी के नाम पर कारोबारी से 18 लाख ऐंठे, जालसाजी में पत्नी भी रही शामिल

जेएनएन, इंदौर। रेलवे में टीटीई (ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर) की नौकरी लगवाने के नाम पर इंदौर के चूड़ी कारोबारी से करीब साढ़े 18 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगी के इस खेल में पीड़ित की पत्नी (अब विवाह विच्छेद) और ससुराल पक्ष के लोग शामिल रहे।

आरोपितों ने नौकरी लगवाने का ऐसा ताना-बाना बुना कि युवक को दिल्ली के डीआरएम कार्यालय से लेकर रेलवे अस्पताल और फिर पटना-आसनसोल तक ले जाकर फर्जी ट्रेनिंग तक करवा दी। फर्जीवाड़ा खुला तो पत्नी ने पहले पीड़ित के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई और बाद कानूनी विवाह विच्छेद कर लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चूड़ी कारोबारी विकास की पूर्व पत्नी शिवानी के अलावा चार अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। पीड़ित विकास के अनुसार, उसकी शादी पांच फरवरी 2022 को शिवानी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद शिवानी ने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कराई, जिन्होंने रेलवे अधिकारियों से पहचान होने का दावा कर टीटीई की नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। नौकरी के नाम पर रुपये लिए गए। आरोपित विकास को दिल्ली के डीआरएम कार्यालय ले गए। वहां उसे नियुक्ति पत्र दिया गया। उसे रेलवे के अस्पताल में मेडिकल के लिए भी ले जाया गए। आरोपित उसे 16 अगस्त को पटना और आसनसोल भी ले गए। वहां रेलवे में नौकरी के नाम पर उसकी ट्रेनिंग भी कराई गई।