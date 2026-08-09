मुंगौड़ी, जलेबी के बाद अब खाएंगे 'जेल की रोटी', छत्तीसगढ़ में कैदियों के हाथों से तैयार होगा भोजन

जेएनएन, रायपुर। स्वादिष्ट मुंगौड़ी के लिए प्रसिद्ध रायपुर केंद्रीय जेल की आस्था कैंटीन व कैफे सेंटर में अब कैदियों के हाथों से बना भोजन भी मिलेगा। इस फूड पैकेट का नाम 'जेल की रोटी' रखा गया है।

शुरुआती चरण में प्रतिदिन केवल 30 फूड पैकेट बेचे जाएंगे। प्रत्येक पैकेट की कीमत 275 रुपये तय की गई है। इससे होने वाली आय कैदियों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों पर खर्च की जाएगी।

जेल प्रशासन, वर्तमान अगस्त माह से इसे प्रारंभ करने की तैयारी में जुटा है। रायपुर के केंद्रीय जेल की मुंगौड़ी की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होती है।

यहां कैदियों द्वारा बनाए गए मुंगौड़ी, समोसा, जलेबी, मिक्चर सहित अन्य खाद्य पदार्थों को खाने के लिए अच्छी-खासी भीड़ जुटती है। विगत 10 वर्षों से अधिक समय से आस्था कैंटीन व कैफे सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अब जेल प्रशासन ने 'जेल की रोटी' खिलाने की ठानी है।