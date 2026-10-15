इमरान खान को 'लीव इंडिया' नोटिस, कहां हुई चूक? जानिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान को मुबंई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। उन पर मुबंई में कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर बुलाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है।

आप सोच रहे होंगे कि विरोध प्रदर्शन करना तो हर किसी का हक है तो फिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? आपको बता दें कि अभिनेता इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है और वो भारत में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड पर रह रहे हैं।

क्यों उठा मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन में शामिल होकर खान ने कानून का उल्लंघन किया है। भारत में रहने के दौरान उन्हें देश में ऐसी किसी भी गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं जो ओसीआई के नियमों के खिलाफ हो।

मुबंई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इमरान खान के पास विदेशी नागरिकता है। खान के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। ऐसे में आप्रवासन कानून के प्रावधानों के तहत, किसी को (विदेशी नागरिक) को भारतीय धरती पर विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक कार्यों में शामिल होने की इजाजत नहीं होती है।

क्या हैं ओसीआई के नियम ओसीआई के नियमों के मुताबिक विदेश शख्स को देश में संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही देश में भारतीय नागरिक जैसी सुविधा नहीं मिलती, लेकिन ये कई बार आने-जाने के लिए मान्य होती है। संपत्ति, ट्रैवल और वर्क परमिट की बात करें तो इसमें उन्हें अविनासी भारतीय या नॉन-रेसिडेंट इंडियन (एनआरआई) के बराबर सुविधा मिलती है। हालांकि नागरिकता अधिनियम की वजह से वोट देने या चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होती है। भारत सरकार चाहे तो नियमों के उल्लंघन पर उन्हें देश छोड़ने को कह सकती है।