महंगाई का असर: घरेलू सामान पर 20 प्रतिशत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे 10 में से छह परिवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महंगाई की मार का असर परिवारों के मासिक बजट पर भी पड़ने लगा है। लोकल सर्किल्स के एक सर्वे में सामने आया है कि प्रत्येक 10 में से छह परिवार एक वर्ष पहले की तुलना में इस समय घरेलू सामान पर 20 प्रतिशत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।

घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। यह सर्वे देश के 326 जिलों के 1.34 लाख उपभोक्ताओं पर किया गया है। सर्वे में शामिल उपभोक्ताओं में 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं थीं।