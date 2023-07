Rain Alert Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, हिमाचल से बिहार तक बारिश का अलर्ट; पढ़ें अन्य राज्यों का हाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today: देश भर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नई जानकारी दी है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 13 जुलाई तक पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आईएमडी ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इधर, बाढ़ के बाद कुछ पर्यटक हिमाचल और उत्तराखंड में फंसे हुए हैं।

आईएमडी ने बताया कि दिल्ली का मौसम अभी तीन से चार दिनों तक साफ रहने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15-16 जुलाई के बाद तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इससे पहले कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे नीचले इलाके में बाढ़ का खतरा बनने लगा है।

मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिससे भूस्खलन और पुल ढह गए हैं। जानकारी के अनुसार, हिमाचल के कसोल में 15 रूसी पर्यटक फंसे हैं। पुलिस उन्हें निकालने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश में जुटी है।

उत्तराखंड में बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में काफी नुकसान हुआ है। गढ़वाल मंडल में अलग-अलग हादसों में पांच तीर्थ यात्रियों सहित आठ लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं।

#WATCH | Neha, a tourist from, Ludhiana, Punjab says, "...We want to go home. We were scheduled to return on Sunday but we are stuck due to flood..."



Another tourist, Sanjeev Arora says, "We are here in Manali since 5th July. The main track is damaged. We have been trying to go… https://t.co/CZfHUREjT4 pic.twitter.com/eMu505qDpW— ANI (@ANI) July 12, 2023