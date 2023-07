Weather Update Today: दिल्ली में कब मिलेगी उमस से राहत, मौसम विभाग ने दिया अपडेट; पढ़ें अन्य राज्यों का हाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी ने बताया कि राजधानी में आज बारिश होने के साथ ही मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं, सुबह-सुबह आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा।

आईएमडी ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में अगले चार दिन तक बारिश हो सकती है। इस दौरान, कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि पांच से आठ जुलाई तक राजधानी में बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक, तापमान में कमी दर्ज होगी और इन चार दिनों में न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री रहेगा।

इधर, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य यूपी के करीब 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं-कहीं अकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं, पूर्वी यूपी में अकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई।

बिहार में मानसूनी वर्षा जमकर बरस रही है। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मौसम सुहावना बना है। पूरे बिहार में पिछले चार दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आठ जुलाई तक पूरे बिहार में बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही कहीं-कहीं वज्रपात की भी संभावना है।

(फोटोः बिहार मौसम विभाग)

इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में बारिश होने से कई भूस्खलन होने की खबर है। चमोली पुलिस ने बताया कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है।

VIDEO | Badrinath National Highway shut at various places due to debris falling from the hill. pic.twitter.com/neDjY13nKp— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2023