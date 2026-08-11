Weather Alert: अगले 5 दिन यूपी से राजस्थान तक खूब होगी बारिश, MP में घरों में घुसा पानी; महाराष्ट्र के लिए यलो अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में मानसून की सक्रियता का एक और दौर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है। मानसूनी सीजन के चलते देश में कई जगहों पर बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं और इनका पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो कई जगहों पर तेज बारिश का यलो अलर्ट है।

मध्य प्रदेश में भी बढ़ा जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर रहीं और कई रास्ते बंद हो गए। राजधानी भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, यहां एक हजार से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई इलाकों में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। यहां 11 अगस्त और आने वाले दिनों के लिए भारत का मौसम का ताजा पूर्वानुमान दिया गया है।

आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कई राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

यूपी में नदियों में समाए घर पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद और बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है। 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, फर्रुखाबाद में 25 घर गंगा नदी में समा गए।

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11 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हफ्ते के आखिर में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 से 15 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की संभावना है।

11 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है और आने वाले दिनों में भी ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। राजस्थान में अलर्ट राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। हड़ौती क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 12 इंच तक बारिश हुई।

राजस्थान उन इलाकों में शामिल है जहां बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है और 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी राजस्थान में भी 12 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 11 अगस्त को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। 10 से 12 अगस्त के दौरान इस पूरे इलाके में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। 11 और 12 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम 11 अगस्त को दिल्ली और हरियाणा में काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है और 13 अगस्त को भी बारिश का एक और दौर आ सकता है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त और फिर 13 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

मानसून के एक्टिव दौर में राजधानी में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है। लोगों को अचानक तेज बारिश, जल-जमाव और ट्रैफिक में रुकावट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। खासकर जब बारिश बहुत तेज हो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर का मौसम पश्चिमी हिमालयी इलाके में पूरे हफ्ते मौसम के नमी वाला रहने की उम्मीद है। 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में काफी ज्यादा या हर जगह बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 12 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में 11 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की संभावना है।

अभी चल रही बारिश के दौर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। एमपी का मौसम मध्य प्रदेश के मध्य भारत में भारी बारिश वाले मुख्य इलाकों में से एक बने रहने की संभावना है। पश्चिमी एमपी में 11 से 12 अगस्त के बीच काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 से 16 अगस्त के बीच व्यापक बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 11 और 12 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 11 अगस्त तथा फिर 13 से 15 अगस्त के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस इलाके में पहले ही जबरदस्त बारिश हो चुकी है। 10 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 सेमी की बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 12-20 सेमी की भारी बारिश हुई।

महाराष्ट्र मौसम अपडेट कोंकण और गोवा इलाके में 11 से 16 अगस्त के दौरान काफी ज्यादा या हर जगह बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में भी छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र में 11 और 12 अगस्त के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। 11 अगस्त को कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की उम्मीद है।

आज गुजरात में मौसम का हाल हफ्ते के शुरुआती दिनों में गुजरात में बारिश होने की उम्मीद है। 11 और 12 अगस्त को गुजरात इलाके में काफी ज्यादा या बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, जबकि 16 अगस्त तक कहीं-कहीं हल्की या छिटपुट बारिश जारी रह सकती है।

मौसम विभाग ने 11 अगस्त को गुजरात में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। 11 से 12 अगस्त के बीच गुजरात इलाके में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।

11-16 अगस्त के लिए मौसम विभाग का बारिश का अनुमान कुल मिलाकर मौसम विभाग का अनुमान बताता है कि अगस्त के मध्य तक भारत के बड़े हिस्सों में मानसून का दौर सक्रिय रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और कई पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है।