हो जाएं सावधान! UP-बिहार समेत इन राज्यों में अभी लू से नहीं मिलेगी राहत, IMD ने अगले दो दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

सोमा सेन आगे कहती हैं, फिर यह कुछ दिनों बाद ऑरेंज अलर्ट पर चला जाएगा, उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों - पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल में हीटवेव अलर्ट होगा। पंजाब और हरियाणा में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट होगा और फिर येलो अलर्ट की ओर आगे बढ़ेंगे।

गंगीय पश्चिम बंगाल में 1-2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद येलो अलर्ट की संभावना है। पूर्व में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का भी असर रहने की संभावना है। इसीलिए, हमें उम्मीद है कि उत्तर भारत में, खासकर यूपी जैसे पूर्वी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम होगा। बाकी राज्यों में भी स्थिति ऐसी ही होगी।

#WATCH | Delhi: IMD scientist Soma Sen says, "If we talk about North India, there has not been much change in the weather. The cloud system and the slight thunderstorm activity till Rajasthan will continue even today. The core zone of heatwave - Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand -…
— ANI (@ANI) June 13, 2024