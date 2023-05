अगले सात दिनों तक नहीं चलेगी लू, लेकिन तापमान में होगा इजाफा; धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना: IMD

नई दिल्ली, एएनआई। Weather Forecast, Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि मई के पहले पखवाड़े में हीटवेव की स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम गंभीर थी, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। अगला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आ रहा है। इसलिए हम अगले सात दिनों तक वहां लू चलने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तापमान में इजाफा होगा। पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चल रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुका है और तेज हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा, पिछले सप्ताह तापमान काफी अधिक था, ज्यादातर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर।

