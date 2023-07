IMD Rain Alert: सड़क, गाड़ी, बस, पूल, घर... सैलाब का सितम हर तरफ जारी; हिमाचल से लेकर दिल्ली तक बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Today: मानसून की बारिश इन दिनों आसमान से कहर बनकर बरस रही है। खासकर उत्तर भारत और हिमालयी राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इन इलाकों में बारिश से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि इन राज्यों में अभी बारिश से छुटकारा नहीं मिलेगी। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

#AgrometAdvisories : Stay prepared for rainfall and thunderstorms in agricultural regions across India. Follow these advisories to protect your crops and ensure a successful harvest. #Rainfall #Thunderstorms #FarmersAdvice @moesgoi @DDNewslive @airnewsalerts @ndmaindia pic.twitter.com/VHUNlcTgex

हिमाचल और उत्तराखंड से सबसे भयावह और डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरों और कस्बों में कई जगह पुल, सड़कें, स्कूल, इमारत, गाड़ियां सब के सब पानी में समा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से मकानों और संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मनाली, कुल्लू, किन्नौर और चंबा में अचानक आई बाढ़ से कुछ दुकानें और वाहन बह गए। मालूम हो कि रावी, ब्यास, सतलुज, स्वान और चिनाब सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं।

देवभूमि उत्तराखंड में भी भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई है। उत्तराखंड में नदियों और नालों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। उत्तराखंड में बारिश से हालात भयावह है। यहां भी भूस्खलन की खबरें हैं।

इधर, गुरुग्राम और दिल्ली में सभी स्कूल सोमवार को बंद हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोगों को अनावश्यक बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है।

#WATCH | Himachal Pradesh | Incessant heavy rainfall for the past two days in Chamba district affects the lives of people. Rivers and nallahs overflow, Ravi river swells - several houses located near the river inundated. Pathankot-Bharmour NH closed due to rubbles and boulders. pic.twitter.com/YzWA1x7PKP— ANI (@ANI) July 10, 2023