Monsoon Forecast: देश में अगले 48 घंटों में मानसून देगा दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। IMD Monsoon Forecast 2023: देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी मानसून तेजी से बढ़ रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार, भारत में मानसून 4 जून को पहुंचेगा। देश में जून से लेकर सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है। इस साल औसत के 96 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है।

जून का महीना शुरू हो गया है और इसको देखते हुए आईएमडी दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर लगातार अपडेट देना जारी रखेगा। साथ ही नागरिकों को पूर्वानुमान चेतावनियों के साथ सतर्क करेगा। आईएमडी ने मॉनसून ट्रैकिंग पर अपडेट को लेकर ट्विटर पर जानकारी साझा की। अपडेट के अनुसार, SW मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों और बंगाल की दक्षिण खाड़ी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है।

Southwest Monsoon has further advanced into some parts of South Arabian Sea, Maldives & Comorin area and some more parts of South Bay of Bengal & Eastcentral Bay of Bengal.