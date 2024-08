गुजरात में बाढ़ से तबाही, दिल्ली-राजस्थान समेत इन 14 राज्यों भारी बारिश बढ़ाएगी परेशानी; IMD ने दिया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में देर रात तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हुआ। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई।

