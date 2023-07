महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, कई जगह बाढ़ जैसे हालात; प्रशासन ने जारी की चेतावनी

अहमदाबाद/मुंबई, एजेंसी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार, राज्य में 20 सेमी से अधिक बारिश होगी और अलग-अलग स्थानों पर यह जारी रह सकती है।

राज्य मौसम निदेशक जयंत सरकार द्वारा 8 जुलाई को गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई थी। सरकार ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि वलसाड, नवसारी, दमन, दादरा और नगर हवेली के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में अगले पांच दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। जबकि अहमदाबाद में केवल हल्की बारिश की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण गुजरात में पिछले 2-3 दिनों से एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जिससे दक्षिण गुजरात क्षेत्र में मुख्य रूप से दमन, दादरा और नगर हवेली, वलसाड और नवसारी में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। हमें दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 24 जुलाई तक गुजरात के विभिन्न जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ जिले में भारी बारिश के कारण गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने अपने सभी कार्यक्रम रद कर दिए और शनिवार को आपात बैठक बुलाई। जूनागढ़ में लगातार बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में भीषण बाढ़ आने के कारण कई मवेशी और वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए हैं।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Abhimanyu Chauhan, IMD Scientist says, "During the next 24 hours there is a possibility of heavy to very heavy rainfall over parts of South Gujarat and Saurashtra-Kutch region. And some districts namely Devbhumi Dwarka, Rajkot, Bhavnagar, and Valsad…