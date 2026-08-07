केवल दो रुपये में पानी में जहरीले पदार्थों का पता लगाएगा 'E-Eye', जानें कैसे करता है काम?
आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने 'ई-आइ' नामक एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया है। ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किफायती पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण 'ई-आइ' (इलेक्ट्रानिक आई) विकसित किया है। यह उपकरण पानी में भारी धातुओं (आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम) और अन्य विषैले पदार्थों का पता लगाएगा।
इसे लगभग 3,500 रुपये की लागत से विकसित किया गया है और प्रति सैंपल टेस्टिंग का खर्च लगभग दो रुपये आता है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के जरिये इसकी लागत को और कम किया जा सकता है। इस इनोवेशन का मकसद केंद्र के 'जल जीवन मिशन' के अनुरूप पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना है।
इलेक्ट्रॉनिक आंख की तरह काम करता है 'ई-आई'
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित 'ई-आई' इलेक्ट्रानिक आंख की तरह काम करता है, जो मौके पर ही जहरीले पदार्थों का पता लगाकर सटीक नतीजे देता है और डाटा को वायरलेस तरीके से जल शोधन केंद्र तक भेजता है। इस शोध के परिणाम आइईईई सेंसर्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
इस रिसर्च पेपर को IIT-गुवाहाटी के प्रोफेसर तापस के. मंडल और प्रोफेसर हर्षल बी. नेमाडे ने आइआइटी-गुवाहाटी के रिसर्च स्कालर श्रीकांत कश्यप, स्मृति सचान और नेहा माजी, के आइआइटी -भुवनेश्वर की मैत्रयी भुइयां और रामकृष्ण मिशन रेजिडेंशियल कालेज, कोलकाता के हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लिखा है।
पानी में भारी धातुओं का पता लगाता है 'ई-आई'
केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मंडल ने कहा, यह उपकरण आर्सेनिक, लेड, आयरन, क्रोमियम, फ्लोराइड और ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे हानिकारक पदार्थों का सफलतापूर्वक पता लगाने में कामयाब रहा है। इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नेमाडे ने कहा कि 'ई-आइ' जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियों को पानी की गुणवत्ता की निगरानी में मदद कर सकता है।
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यह पर्यावरण के सैंपल, बायोलाजिकल सैंपल, सब्ज़ियों, खाने-पीने की चीजों, चाय और हर्बल उत्पादों, मिट्टी और दूध में मौजूद जहरीले पदार्थों का भी विश्लेषण कर सकता है। रिसर्च टीम ने विकसित डिवाइस से 2,700 से ज़्यादा सैंपल की जांच की है और सटीक नतीजे दर्ज किए हैं।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली मदद से रिसर्च टीम ने विकसित की गई टेक्नोलाजी के कमर्शियल उपयोग के लिए एनवियोनिक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का स्टार्टअप शुरू किया है।
इस तरह काम करता है इ-आई
- E-आई रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के जरिये काम करता है जिससे एक रंगीन यौगिक बनता है। इस रंग का गाढ़ापन जहरीले पदार्थों की मात्रा को दर्शाती है।
- आप्टिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, यह उपकरण पानी के नमूनों का विश्लेषण करता है, सेंसर आउटपुट को डिजिटल डाटा में बदलता है और जहरीले पदार्थों की मात्रा दिखाता है।
- पारंपरिक प्रयोगशाला-आधारित महंगे उपकरणों के विपरीत, 'ई-आइ' को सीधे फील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। यह पानी में मौजूद अशुद्धियों का पता उनके स्रोत पर ही लगा सकता है।
- परीक्षण के दौरान रिसर्च टीम ने पाया कि इसके नतीजे स्टैंडर्ड यूवी-विज़िबल और एटामिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नतीजों के बराबर हैं। इसमें एडवांस्ड डिजिटल इंटीग्रेशन की सुविधा भी है।