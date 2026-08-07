केवल दो रुपये में पानी में जहरीले पदार्थों का पता लगाएगा 'E-Eye', जानें कैसे करता है काम?

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किफायती पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण 'ई-आइ' (इलेक्ट्रानिक आई) विकसित किया है। यह उपकरण पानी में भारी धातुओं (आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम) और अन्य विषैले पदार्थों का पता लगाएगा।

इसे लगभग 3,500 रुपये की लागत से विकसित किया गया है और प्रति सैंपल टेस्टिंग का खर्च लगभग दो रुपये आता है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के जरिये इसकी लागत को और कम किया जा सकता है। इस इनोवेशन का मकसद केंद्र के 'जल जीवन मिशन' के अनुरूप पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना है।

इलेक्ट्रॉनिक आंख की तरह काम करता है 'ई-आई' भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित 'ई-आई' इलेक्ट्रानिक आंख की तरह काम करता है, जो मौके पर ही जहरीले पदार्थों का पता लगाकर सटीक नतीजे देता है और डाटा को वायरलेस तरीके से जल शोधन केंद्र तक भेजता है। इस शोध के परिणाम आइईईई सेंसर्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।

इस रिसर्च पेपर को IIT-गुवाहाटी के प्रोफेसर तापस के. मंडल और प्रोफेसर हर्षल बी. नेमाडे ने आइआइटी-गुवाहाटी के रिसर्च स्कालर श्रीकांत कश्यप, स्मृति सचान और नेहा माजी, के आइआइटी -भुवनेश्वर की मैत्रयी भुइयां और रामकृष्ण मिशन रेजिडेंशियल कालेज, कोलकाता के हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लिखा है।

पानी में भारी धातुओं का पता लगाता है 'ई-आई' केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मंडल ने कहा, यह उपकरण आर्सेनिक, लेड, आयरन, क्रोमियम, फ्लोराइड और ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे हानिकारक पदार्थों का सफलतापूर्वक पता लगाने में कामयाब रहा है। इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नेमाडे ने कहा कि 'ई-आइ' जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियों को पानी की गुणवत्ता की निगरानी में मदद कर सकता है।

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यह पर्यावरण के सैंपल, बायोलाजिकल सैंपल, सब्ज़ियों, खाने-पीने की चीजों, चाय और हर्बल उत्पादों, मिट्टी और दूध में मौजूद जहरीले पदार्थों का भी विश्लेषण कर सकता है। रिसर्च टीम ने विकसित डिवाइस से 2,700 से ज़्यादा सैंपल की जांच की है और सटीक नतीजे दर्ज किए हैं।