पेट्रोल-डीजल की छुट्टी, अब पानी से चलेंगी गाड़ीयां; IIT गुवाहाटी ने बना लिया मास्टर प्लान

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। हरित हाइड्रोजन को सस्ता और बड़े पैमाने पर बनाने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी (आईआईटी-गुवाहाटी) के शोधकर्ताओं ने एक अहम कदम उठाया है। शोधकर्ताओं ने पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक (कैटेलिस्ट) विकसित किया है।

इसमें महंगी और दुर्लभ धातुओं के बजाय आसानी से उपलब्ध निकेल का इस्तेमाल किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में कम लागत पर हाइड्रोजन उत्पादन में मददगार हो सकती है और भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकती है।

हाइड्रोजन उर्जा से चलेंगी गाड़ियां इस शोध के निष्कर्ष जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री ए में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आगे इस तकनीक को बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विकसित किया जा सकेगा। हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के प्रमुख विकल्पों में माना जाता है।

इसके इस्तेमाल से ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन डाइआक्साइड जैसे प्रदूषक नहीं निकलते और ईंधन के रूप में इसका प्रमुख उपोत्पाद पानी होता है। इसका इस्तेमाल ईंधन सेल के अलावा उर्वरक और कई अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी होता है।

पानी से नवीकरणीय बिजली की मदद से हाइड्रोजन बनाना यानी ग्रीन हाइड्रोजन अधिक टिकाऊ विकल्प माना जाता है। लेकिन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की लागत कम करना अभी बड़ी चुनौती है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ सबसे प्रभावी उत्प्रेरक महंगी और दुर्लभ धातुओं जैसे प्लैटिनम, इरिडियम और रूथेनियम पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि उनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की लागत बढ़ जाती है।

आईआईटी-गुवाहाटी का पूरा प्लान आईआईटी-गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए सस्ते और आसानी से उपलब्ध निकेल साल्ट और एंथ्रेसिन आधारित कार्बनिक अणु का इस्तेमाल किया। रसायन विभाग के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता अक्षय कुमार के मुताबिक परीक्षणों में उत्प्रेरक ने लंबे समय तक संचालन के दौरान स्थिरता बनाए रखी।