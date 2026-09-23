'मुझसे गलती हो गई', सुसाइड से पहले साहिल ने किसे किया था फोन; क्या-क्या हुई बात

राज्य ब्यूरो, मुंबई। आईआईटी मुंबई के बीटेक छात्र साहिल वाकोडे ने आत्महत्या से पहले 18 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी महिला मित्र से फोन पर बात की थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, यह उसकी आखिरी फोन बातचीत थी।

साहिल ने बातचीत में कहा था, “मुझसे गलती हो गई। मेरा पिछला थर्मोडायनामिक्स का पेपर भी अच्छा नहीं गया था और अब यह हो गया।” उसकी मित्र ने उसे शांत रहने और अगले पेपर पर ध्यान देने की सलाह दी थी।

जांच के अनुसार, साहिल करीब 1:30 बजे अपने हास्टल के कमरे में लौट आया था। इसके बाद वह कमरे से बाहर नहीं निकला। करीब एक घंटे बाद उसने महिला मित्र से फोन पर बातचीत की। पुलिस ने महिला मित्र का बयान भी दर्ज किया है। इसके बाद साहिल ने किसी अन्य फोन का जवाब नहीं दिया।