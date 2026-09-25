साहिल वकोडे की आत्महत्या के बाद IIT Bombay के माहौल में बदलाव, STEM और ह्यूमैनिटीज के बीच बढ़ी तकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT-बॉम्बे के बी.टेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद कैंपस में एक अलग ही तकरार देखने को मिल रही है। इस मामले ने STEM कम्युनिटी और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के बीच की दरार को भी उजागर किया है।

कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक STEM कम्युनिटी और ह्यूमैनिटीज के बीच इनकी बातों में ये तकरार नजर आ रही है। क्या यह सच में डिसिप्लिन (अनुशासन) से जुड़ा बंटवारा है या बस एक ही विवादित घटना को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं, यह अब अपने आप में एक सवाल बन गया है।

कैंपस के अंदर इस दरार के सामने आने से ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी तरह एक ही कैंपस के भीतर दो कैंपस हैं, जो अलग-अलग विचारों से बने हैं? IIT-B कैंपस में दरार? IIM कोझिकोड के डायरेक्टर प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी ने इस मामले को एक फोकस्ड और ज्यादा खोजबीन करने वाले, मल्टी-फोकस्ड नजरिए के बीच के फर्क से बताया। प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी ने कहा, 'अगर आप इंजीनियरिंग वाले नजरिए से देखें, तो दो और दो मिलकर चार ही होने चाहिए। वे यही चाहेंगे। वहीं, लिटरेचर (साहित्य) वाला नजरिया यह सवाल पूछ सकता है, दो और दो मिलकर चार ही क्यों होते हैं? क्या हो अगर जिन दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, वे असल में अलग-अलग हों? आप सेब और अनानास को कैसे गिन सकते हैं?'

IIM कोझिकोड के डायरेक्टर ने आगे कहा, 'यह फर्क इस बारे में नहीं है कि कौन-सा नजरिया दूसरे से बेहतर है, बल्कि इस बारे में है कि हर नजरिया किस तरह के सवाल पूछने के लिए तैयार किया गया है।'

प्रोफेसर चटर्जी ने कहा, 'एक दिमाग खास लक्ष्यों पर टिका रहता है। दूसरा लगातार खोजबीन करता रहता है और सोचता रहता है।' सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी के प्रमुख और एक सीनियर एकेडमिक, जो मौजूदा समय में एक इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ऐसी हर स्थिति में दो अलग-अलग भाषाएं उभरती हैं क्योंकि अलग-अलग लोग किसी घटना को अलग तरह से देखते हैं।'