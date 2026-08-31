Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर निगरानी के लिए IFMS का विस्तार, 14 करोड़ किसानों को सीधा लाभ

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:00 AM (IST)

सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और सब्सिडी को पारदर्शी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) का विस्तार किया है।

उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर निगरानी के लिए IFMS का विस्तार। (फाइल)

उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर निगरानी के लिए IFMS का विस्तार। (फाइल)

HighLights

  1. IFMS का विस्तार खाद उपलब्धता, सब्सिडी पारदर्शिता के लिए।

  2. उर्वरक खरीद डेटा अब किसानों की भूमि से जुड़ेगा।

  3. 14 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए देशव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम का विस्तार किया है। यह प्लेटफॉर्म उर्वरकों के उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक की निगरानी करता है।

सरकार ने रविवार को कहा कि इसमें उर्वरक खरीद के डटा को अब किसानों की व्यक्तिगत भूमि और फसल डाटा (जैसे एग्रीस्टैक) से जोड़ा जा रहा है ताकि सब्सिडी भुगतान पर बारीकी से नजर रखी जा सके।

आईएफएमएस पहले से ही 14 करोड़ से अधिक आधार-लिंक्ड किसानों और ढाई लाख से अधिक खुदरा विक्रेताओं को ट्रैक करता है और हर साल लगभग सात करोड़ टन उर्वरकों की बिक्री का हिसाब-किताब रखता है।

उर्वरक विभाग ऐसे नए डैशबोर्ड तैयार कर रहा है जिनसे अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और खुदरा स्तर पर उत्पादन, आयात, डिस्पैच, स्टाक और खुदरा बिक्री की एक साथ जानकारी मिल सकेगी। इसका मकसद आपूर्ति में कमी का पहले ही पता लगाना है।

विभाग ने खाद की बिक्री के लिए एक फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसके जरिये किसान मोबाइल ऐप से खाद की बुकिंग कर सकेंगे और क्यूआर कोड टोकन प्राप्त करेंगे। इसे चरणबद्ध तरीके से पेश किया जा रहा है।

विभाग ने 'व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम' भी शुरू किया है। इससे अधिकारी रास्ते में मौजूद शिपमेंट पर नजर रख सकते हैं और देरी का पता लगा सकते हैं। सब्सिडी भुगतानों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल ई-बिल प्रणाली शुरू की है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)