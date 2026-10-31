मौजूदा रफ्तार जारी रही तो एक ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य कर हासिल कर लेगा भारत, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी

पीटीआई, नई दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है, तो भारत इस साल एक ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में निर्यात का आंकड़ा लगभग 480 अरब डॉलर रहा है।

यहां एक कार्यक्रम को संबाधित करते हुए सीईए ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना होगा और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बीच अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाना होगा।उन्होंने सरकारी मदद को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की उद्योगों की क्षमता से जोड़ने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि इस समय यह और भी जरूरी है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के कारण जरूरी संसाधनों तक पहुंच अनिश्चित होती जा रही है। नागेश्वरन ने कहा कि भारत अब आवश्यक वस्तुओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर उस तरह से निर्भर नहीं रह सकता, जैसे महामारी से पहले था।