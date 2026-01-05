'पीएम मोदी युद्ध चाहते तो पाकिस्तान का सफाया हो गया होता', रामदास आठवले ने क्यों कही ये बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युद्ध जैसी स्थिति चाहते तो पाकिस्तान का नक्शा ही मिट गया होता।

उन्होंने कहा कि पहलगाम में जब हमारे लोग मारे गए तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिये उसका बदला लिया गया। सौ से अधिक आतंकी मारे गए। वह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।