नवरात्र से पहले सियासत गर्म, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले- अगर मुस्लिम गरबा में जाते हैं, तो मूर्ति पूजा भी करें

जेएनएन, रायपुर। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में शहरभर में गरबा का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि गरबा धार्मिक आयोजन है, इसलिए इसमें शामिल होने वालों को आयोजन की परंपराओं और नियमों का सम्मान करना चाहिए।

यदि मुस्लिम युवक गरबा में शामिल होते हैं, तो उन्हें मूर्ति पूजा, तिलक और कलावा जैसे आयोजन से जुड़ी परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपनी मां-बहन और बेटियों के साथ गरबा में शामिल होने की अपील की।