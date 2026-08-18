किसने बनाई दिमागी नक्सल पार्टी? संस्थापक की पहचान को लेकर अभी भी बना हुआ है रहस्य

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के जिक्र के जवाब में सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट खुला, जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी की उपज भी सोशल मीडिया पर ही हुई थी।

इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में लिखा है, "जब कोई दिमागी नक्सल कहता है तो मुझे बस समझदार बागी सुनाई देता है।" एक्स पर @DNJP_India हैंडल पर 14 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स भी हो गए हैं। जबकि कुछ एक्स अकाउंट्स ने एकजुटता या इसका समर्थन करते हुए अपने नामों के आगे दिमागी नक्सल जोड़ लिया।

वेबसाइट भी बनाई गई इसकी एक वेबसाइट भी है जिसमें एक घोषणापत्र और एक एंथम (गीत) है और ये 2006 में आई हिंदी फिल्म रंग दे बसंती की एक यूट्यूब क्लिप से जुड़ा है, जिसमें कलाकार क्रांतिकारी कविता सरफरोशी की तमन्ना सुनाते हुए दिखते हैं।

दिमागी नक्सल पार्टी के संस्थापक को लेकर रहस्य हालांकि इसके फाउंडर (जो ऑनलाइन सिर्फ अ दिमागी इंडियन नाम से जाने जाते हैं) की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन डीएनजेपी अपनी वेबसाइट पर सीजेपी को अपनी सिबलिंग पार्टी (भाई-बहन जैसी पार्टी) बताती है।

रविवार को किया गया इसका पहला ट्वीट, "क्या होगा अगर सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाएं?" असल में सीजेपी की शुरुआत की ओर इशारा था, जो अभिजीत दिपके के 16 मई के उस मशहूर ट्वीट से हुई थी, "क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं?"

लेकिन सीजेपी के उलट डीएनजेपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी का कोई झंडा या फॉन्ट नहीं होगा और न ही कोई फाउंडर प्रेस से बात करेगा। पार्टी में शामिल होने की एकमात्र शर्त है, "काम करता हुआ दिमाग और जोर से यह पूछने की इच्छा कि रुको, आखिर क्यों?"

एक बात और साफ है कि दिमागी नक्सल और राष्ट्र-विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि अक्सर आलोचना को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट मुताबिक, "भारतीय राजनीति के हर पक्ष ने कभी न कभी दूसरे पक्ष को असहमति जताने पर राष्ट्र-विरोधी कहा है। डीएनजेपी का मानना है कि जो लोग असल में खुद से सोचते हैं, वे इन सभी पार्टियों में बिखरे हुए हैं और उन्हें अलग-थलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लेबल ही उन्हें एक साथ ला सकता है।"

पीएम मोदी की टिप्पणी पर रिएक्शन प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में खुद को गर्व से दिमागी नक्सल कहा, जबकि अभिनेता प्रकाश राज ने एक रील पोस्ट करके लोगों से 'दिमागी' बनने और 'बेवकूफ' न बनने की अपील की।