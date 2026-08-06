आपकी प्लेट की अरहर दाल बढ़ाएगी खाने में प्रोटीन की मात्रा, ICAR को मिल गया सीक्रेट कोड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विज्ञानियों ने अरहर (तूर) दाल की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कर इसके डीएनए का लेखा-जोखा तैयार किया है।

इससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली, अधिक पोषणयुक्त और ज्यादा उपज देने वाली नई किस्मों के विकास का रास्ता खुल गया है। इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

किसानों को फसल उत्पादन में लागत कम आएगी, फसल बीमारियों से रहित हो सकेगी, खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल घटेगा और साथ ही कम रकबे में ज्यादा उत्पादन का रास्ता साफ हो सकेगा।

वहीं, उपभोक्ता को अधिक पौष्टिक, किफायती और कम समय में पकनेवाली दाल मिल सकेगी। साथ ही देश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकेगा।

आईसीएआर ने अरहर दाल का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया

दिल्ली स्थित आइसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फार प्लांट बायोटेक्नोलाजी (एनआइपीबी) में वर्ष 2011 से चल रहे इस शोध में विज्ञानियों ने पहली बार अरहर के पूरे जीनोम का बिना किसी अंतराल (गैप) के अध्ययन किया है।

इसकी रिपोर्ट इसी वर्ष अप्रैल में वैश्विक विज्ञानी डाटाबेस में अपलोड की गई, जबकि इस जीनोम असेंबली को एनसीबीआइ ने वैश्विक रेफरेंस के रूप में मान्यता भी दे दी है। यानी दुनिया में कहीं भी दाल पर शोध होगा तो एनसीबीआइ की रिपोर्ट आधार बनेगी।

शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर नागेंद्र के. सिंह के अनुसार, जीनोम किसी भी जीव का पूरा आनुवंशिक खाका होता है। आधुनिक पैकबायो सिंगल मालीक्यूल सीक्वेंसिंग तकनीक से 750 एमबी की क्रोमोसोम-स्तरीय असेंबली तैयार की गई है। इसके करीब 75.26 करोड़ डीएनए बेस 11 क्रोमोसोम में व्यवस्थित हैं।

नई किस्मे होंगी विकसित विज्ञानियों के अनुसार, अब पूरे जीनोम की जानकारी मिलने से उन जीनों की पहचान आसान होगी, जो पौधे की ऊंचाई, जल्दी पकने, अधिक दाने, प्रोटीन की मात्रा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं।

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हाल ही में प्रकाशित एक विज्ञानी समीक्षा में शोधकर्ताओं ने 20 महत्वपूर्ण कृषि गुणों से जुड़े 68 डीएनए क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 10 का उपयोग तुरंत नई किस्मों के विकास में किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण जीन सीसीटीएफएल1 पौधे की बढ़वार और एक साथ फलियां आने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसमें बदलाव कर ऐसी किस्में विकसित की जा सकती हैं जो मशीन से आसानी से कटाई योग्य हों। अरहर डाल में बढेगा 30 प्रतिशत प्रोटीन इस उपलब्धि से ऐसी अरहर विकसित करने का लक्ष्य है जो लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंची, जल्दी पकने वाली, एक फली में 6 से 8 दाने, लगभग 30 प्रतिशत प्रोटीन, पतले छिलके और पांच से सात मिनट में पकने जैसी विशेषताओं वाली हो।