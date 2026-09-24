टूना मछली खाने से डरे नहीं, परजीवी संक्रमण पर ICAR-CMFRI ने सब किया क्लियर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि ब्राजील के समुद्र तट पर पाई जाने वाली मछलियों में परजीवी संक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर टूना या अन्य मछलियों को खाने से बचने की कोई जरूरत नहीं है।

कोच्चि स्थित आईसीएआर-सीएमएफआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान) ने एक एडवाइजरी में कहा कि भारतीय तट पर टूना समेत अन्य मछलियों की जांच में हानिकारक परजीवी संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे हैं। दूसरे क्षेत्रों में मिली ऐसी जानकारी को भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ी गईं मछलियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह एडवाइजरी ब्राजील के पास अटलांटिक महासागर की मछलियों पर अध्ययन में स्किपजैक टूना में परजीवी मिलने की खबरों के बाद जारी की गई है।

कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'आईसीएआर-सीएमएफआरआई, कोच्चि ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र की मछलियों में परजीवी संक्रमण मिलने की खबरों के आधार पर टूना या बाजार में मिलने वाली दूसरी मछलियों को खाना न छोड़ें।'