दहेज उत्पीड़न के आरोपों के बाद IAS अफसर की बेटी ने की आत्महत्या, मायके में फंदा लगाकर दी जान

राष्ट्रीय पेज के लिएताडेपल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी की बेटी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपने मायके में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलगिरी के पुलिस उपाधीक्षक मुरली कृष्ण के अनुसार, आइएएस अफसर की बेटी माधुरी सहितिबाई रविवार को अपने मायके में मृत मिलीं। कुछ माह पहले उसने दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस के अनुसार, जब वह काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आईं तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने बताया कि सहितिबाईनंद्याल जिले के बेतनचारला मंडल के बुग्गनपल्ली स्थित अपने ही गांव के राजेश नायडू से प्रेम करती थी। उसने बीटेक की पढ़ाई भी कुछ विषयों में पास न होने के कारण बीच में छोड़ दी थी। सहितिबाई और नायडू ने दो मार्च को शादी की थी और सात मार्च को अपने-अपने परिवारों को इसकी जानकारी दी थी। बाद में उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया। लेकिन कुछ माह पहले सहितिबाई ने अपने माता-पिता को फोन कर बताया कि उसे दहेज को लेकर प्रताडि़त किया जा रहा है। इसके बाद माता-पिता उन्हें सितंबर के पहले सप्ताह में अपने घर ले आए। माता-पिता ने बताया कि वह उनके साथ लौटने को तैयार हो गई थी और तब से मायके में ही रह रही थी।