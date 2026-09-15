28 साल की उम्र में IAS, स्विट्जरलैंड में छोड़ी नौकरी; अंबिका रैना की सफलता का सीक्रेट और स्ट्रेटजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। वहीं अगर आपके अंदर हर मुश्किल से लड़ने का जुनून हो तो कोई भी परीक्षा आपके इरादों को फेल नहीं कर सकती।

ऐसे ही इरादों के साथ आईएएस अधिकारी अंबिका रैना ने UPSC परीक्षा पास की। इसमें बड़ी बात यह है कि जहां उनके ग्रेजुएशन में यूपीएससी से जुड़े विषय नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरे प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर लिया।

IAS अंबिका रैना के पिता मेजर जनरल IAS अंबिका रैना के पिता भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर थे। इनके पिता की सेना में नौकरी के चलते कई बार ट्रांसफर होते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई देश के कई राज्यों से पूरी की।

अंबिका रैना गुजरात, पंजाब से लेकर तमिलनाडु में भी पढ़ चुकी हैं। अंबिका शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी एक्टिव थीं और उनके परिवार ने भी हमेशा सपोर्ट किया। लिहाजा बार-बार स्कूल-कॉलेज बदलने के बाद भी उनका पढ़ाई से फोकस हटा नहीं।

IAS बनने के लिए छोड़ दी स्विट्जरलैंड में नौकरी अंबिका रैना ने गुजरात की CEPT यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अंबिका को ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इंटर्नशिप करने का मौका मिला और उन्होंने Landolt und Haller Architekten AG फर्म में अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी पर काम किया।

ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अंबिका रैना को कई जॉब ऑफर्स मिले, लेकिन देश के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा स्विट्जरलैंड जाने के बाद भी वे नहीं भूलीं और भारत वापस लौट आईं। इसके बाद उन्होंने वापस देश लौटकर UPSC की परीक्षा की तैयारी शुरू दी।

IAS अंबिका रैना की UPSC क्लीयर करने की स्ट्रेटजी अंबिका रैना के लिए UPSC के कुछ विषय उनकी पिछली पढ़ाई से बिल्कुल अलग थे, जिनमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे विषय शामिल थे। विषयों का कंटेंट किताबों से लेकर इंटरनेट तक काफी ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कंटेंट को फिल्टर करना शुरू किया।