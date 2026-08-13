भारतीय वायुसेना का बड़ा प्लान, अब बेड़े में शामिल होंगे 150 आधुनिक जेट ट्रेनर विमान
भारतीय वायुसेना ने पायलटों को आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए प्रशिक्षित करने हेतु 150 नए एडवांस्ड जेट ट्रेनर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। ...और पढ़ें
HighLights
वायुसेना खरीदेगी 150 नए एडवांस्ड जेट ट्रेनर विमान।
पायलटों को आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए मिलेगी ट्रेनिंग।
पुराने हॉक एमके-132 ट्रेनर विमानों की जगह लेंगे ये।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपने पायलटों को आधुनिक लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वायुसेना ने 150 नए जमाने के एडवांस्ड जेट ट्रेनर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि यह इस दशक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक हो सकता है।
बता दें कि ये नए ट्रेनर विमान वायुसेना के पुराने पड़ चुके 'हॉक एमके-132' जेट ट्रेनर विमानों की जगह लेंगे। वायुसेना ने इसके लिए एक शुरुआती प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें देश और दुनिया की विमान बनाने वाली कंपनियों से जवाब मांगा गया है। इसके बाद भारत में ही इन विमानों के ट्रायल किए जाएंगे।
ट्रेनिंग का अंतिम चरण
मिली जानकारी के अनुसार ये नए 'स्टेज-III' ट्रेनर विमान पायलटों की ट्रेनिंग का आखिरी चरण होंगे। इसके जरिए नए पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने से पहले ही हवा में दुश्मन को देखने वाले रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों (BVR) को चलाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी।
इन विमानों से होगा मुकाबला
गौर करने वाली बात यह है कि इस बड़ी डील के लिए भारत के स्वदेशी HAL HLFT-42 के अलावा दुनिया भर के कई बेहतरीन विमान रेस में हैं, जैसे इटली का लियोनार्डो M-346, दक्षिण कोरिया का KAI T-50, रूस का Yak-130 और अमेरिका का बोइंग/साब T-7A रेड हॉक।
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कुल मिलाकर, इस प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2027 तक औपचारिक प्रस्ताव (RFP) जारी होने की उम्मीद है और अनुबंध लागू होने के 60 महीनों के भीतर विमानों की डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नए पायलट राफेल, तेजस और भविष्य के AMCA जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।