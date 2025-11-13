भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई और राफेल द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के लिए फ्रांस में

भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने अभ्यास गरुण 25 शीर्षक के साथ एक्स पर कहा कि भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआइ विमान और राफेल लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें दोनों वायु सेनाओं की शक्ति और व्यावसायिकता का प्रदर्शन होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी 16-25 नवंबर से फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन एयर बेस पर उतरी है।

क्यों है ये एक्सरसाइज खास?

उन्होंने कहा कि यह अभ्यास अंतर संचालन क्षमता को और बढ़ाएगा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और दोनों वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा।

गौरतलब है कि 2022 में भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के बीच संयुक्त वायु अभ्यास गरुड़ में भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और फ्रांस के वायु सेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल ने संयुक्त रूप से राफेल और सुखोई-30 में उड़ान भरी थी। दोनों ने एक संयुक्त प्रशिक्षण मिशन के तहत इस अभ्यास में भाग लिया, जिसे वायु सेना स्टेशन जोधपुर से उड़ाया गया।