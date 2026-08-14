'एक बार नीले आसमान का स्वाद चख लिया तो बदल जाएगा जिंदगी का नजरिया', युवाओं के लिए IAF पायलटों का संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना (IAF) केवल आधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों का समूह नहीं है, बल्कि यह अदम्य साहस, उच्च कोटि के अनुशासन और 'सर्विस बिफोर सेल्फ' (स्वयं से पहले सेवा) के जज्बे से लैस जांबाजों की गाथा है। वायुसेना के विशेष संवाद कार्यक्रम 'आईएएफ मंत्र' (IAF Mantra) में फ्लाइंग ब्रांच की तीनों प्रमुख धाराओं—फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम—का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन युवा अधिकारियों ने अपने अनुभव, प्रशिक्षण की चुनौतियों और आसमान में देश की रक्षा करने के रोमांचक किस्सों को साझा किया।

सपनों से आसमान तक का सफर: एनसीसी, एयर शो और शिक्षकों की प्रेरणा वायुसेना में शामिल होने की कहानी हर अधिकारी के लिए अलग और प्रेरक होती है। एएलएच ध्रुव (ALH Dhruv Mk-III) के पायलट विंग कमांडर हिमांशु शर्मा ने बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी शिक्षिका ने उन्हें समाचार पत्रों की कटिंग्स देकर एनडीए (NDA) के बारे में जानकारी दी, जिसने उनके सपने को पंख दिए। वहीं, मिग-29 (MiG-29) की फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुण्या नंजप्पा ने मैसूर में दसवीं कक्षा के दौरान एक एयर शो देखा था, जहाँ से नीली वर्दी पहनने का संकल्प जागा और एनसीसी एयर विंग के जरिए उन्होंने पहली बार माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ाया। सी-130जे सुपर हरक्यूलिस (C-130J) के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट देसाई ने बीटेक इंजीनियरिंग के बाद कॉर्पोरेट जगत को छोड़कर एएफकैट (AFCAT) के जरिए वायुसेना का रुख किया।

सख्त अनुशासन और तकनीक का संगम: एएफए की कठोर ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए अधिकारियों को सख्त चयन प्रक्रिया और कंप्यूटर आधारित पायलट चयन परीक्षा (CPSS) से गुजरना पड़ता है, जो जीवन में केवल एक बार दी जा सकती है। एयर फोर्स एकेडमी (AFA) में कैडेट्स को समय प्रबंधन, शारीरिक सहनशक्ति और त्वरित निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान पिलाटस (Pilatus PC-7) और किरण विमानों पर बुनियादी उड़ान के बाद मेरिट, एप्टीट्यूड और वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर कैडेट्स को फाइटर, ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर स्ट्रीम सौंपी जाती है।

फाइटर स्ट्रीम: ध्वनि से दोगुनी रफ्तार और 9-जी फोर्स की चुनौती फाइटर स्ट्रीम के रोमांच पर बात करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुण्या नंजप्पा ने बताया कि मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान को उड़ाते समय फैसले सेकंड के सौवें हिस्से में लेने होते हैं। फाइटर जेट्स हवा में ध्वनि की गति से दोगुनी (माक 2 से अधिक या लगभग 2000 किमी/घंटा) रफ्तार से उड़ान भरते हैं। अत्यधिक गति और तीखे मोड़ों के दौरान शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक दबाव (G-Force) पड़ता है। इसके लिए पायलटों को बेंगलुरु स्थित 'ऑप्ट्राम' (OpTraM) सेंटर में विशेष जी-सूट पहनकर 9-जी तक के दबाव को सहने और होश में रहने का कड़ा अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा, हवाई युद्ध (Dogfight), लाइव मिसाइल और गन फायरिंग का अभ्यास पहले सिम्युलेटर और फिर वास्तविक ड्रोन्स पर किया जाता है।

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हेलीकॉप्टर स्ट्रीम: 'होवरिंग' का जादू और जिंदगी बचाने वाले राहत मिशन "उड़ना मानवीय है, लेकिन हवा में एक जगह स्थिर (Hover) रहना अलौकिक है"—इसी सिद्धांत पर काम करती है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। विंग कमांडर हिमांशु शर्मा ने बताया कि हेलीकॉप्टर ऐसे दुर्गम और संकरे इलाकों में उतरते हैं जहाँ कोई रनवे नहीं होता। सियाचिन ग्लेशियर और हिमालय की चोटियों पर उड़ान भरने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं में इंसानी जान बचाना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। उन्होंने 2018 के मनाली बर्फबारी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उनकी टीम ने शून्य से नीचे के तापमान में 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सड़क पर हेलीकॉप्टर लैंड कराकर 500 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला था। इसके अलावा, नर्मदा नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान भी दलदली जमीन पर 'हाफ-लैंडिंग' कर सैकड़ों ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया गया।

ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम: विशालकाय सी-130जे, हाईवे पर लैंडिंग और लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रांसपोर्ट बेड़े की रीढ़ माने जाने वाले सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट देसाई ने बताया कि यह विशालकाय विमान 30 टन से अधिक ईंधन और भारी भरकम पेलोड के साथ 13 घंटे से अधिक समय तक लगातार उड़ सकता है। यह विमान लद्दाख जैसे ऊंचे और कच्चे 'एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स' (ALGs) के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 'इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स' (ELFs) पर रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स (NVGs) की मदद से उतरने में सक्षम है। देसाई ने एक संवेदनशील मिशन का संस्मरण साझा किया, जिसमें रात के 2 बजे एक अत्यंत जटिल आपातकालीन स्थिति में उत्तर भारत के एक शहर से मरीज के लिए 'लाइव ऑर्गन' (अंग) लेकर ग्रीन कॉरिडोर के तहत समय रहते दिल्ली पहुँचाया गया, जिससे एक मरीज की जान बचाई जा सकी।