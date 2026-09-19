1965 युद्ध के महानायक फ्लाइट लेफ्टिनेंट एटी कुक का निधन, अकेले 4 PAK सेबर जेट्स से भिड़कर रचा था इतिहास
भारतीय वायुसेना के वीर चक्र से सम्मानित पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टाइरोन कुक का 87 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।
HighLights
पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टाइरोन कुक का 87 वर्ष की आयु में निधन।
1965 युद्ध में कालाइकुंडा में चार पाकिस्तानी विमानों का अकेले सामना किया।
असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
पीटीआई, नई दिल्ली। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बंगाल के कालाइकुंडा के ऊपर ऐतिहासिक हवाई हमले में पाकिस्तान के चार विमानों का अकेले सामना करने वाले भारतीय वायुसेना के पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टाइरोन कुक का शुक्रवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को उनके निधन की जानकारी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
वीर चक्र से सम्मानित कुक को 1965 के युद्ध के दौरान उनकी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुक का कालाइकुंडा के ऊपर हुआ हवाई मुकाबला आक्रामक हवाई युद्धकला और दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण था।
वायुसेना ने कहा कि कुक ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना असाधारण साहस और सामरिक कुशलता का प्रदर्शन किया। उनके शौर्य के लिए उन्हें वीर चक्र प्रदान किया गया था। वायुसेना ने कहा कि उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों के वायु योद्धाओं को प्रेरित करती रहेगी।
1965 की कलाईकुंडा हवाई लड़ाई
सात सितंबर 1965 को पाकिस्तान वायुसेना ने बंगाल के खड़गपुर के निकट स्थित कालाइकुंडा एयर स्टेशन पर अचानक हमला किया था। इस हमले में जमीन पर मौजूद कई विमान क्षतिग्रस्त हुए। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने दोबारा हमला करने के लिए एफ-86 सेबर लड़ाकू विमानों की एक और टुकड़ी भेजी।
उस समय भारतीय वायुसेना की 14 स्क्वाड्रन, जिसे ‘बुल्स’ के नाम से जाना जाता था, के फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक और फ्लाइंग ऑफिसर सुबोध चंद्र मामगेन हंटर विमानों से गश्त पर थे। दोनों ने हमलावर विमानों को रोकने के लिए कार्रवाई की।
मुठभेड़ के दौरान कुक को अकेले चार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का सामना करना पड़ा। बेहद कम ऊंचाई पर हुए इस संघर्ष में उन्होंने कई विमानों को निशाना बनाया। उपलब्ध गन-कैमरा फुटेज के अनुसार, उन्होंने एक सेबर को मार गिराया और दो अन्य को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था।