'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का जश्न, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वायु सेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति

नई दिल्ली, एएनआई: भारतीय वायु सेना का बैंड रविवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में परम योद्धा स्थल स्थित पब्लिक प्लाजा पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शन करेगा।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वन्दे मातरम् के राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर यह संगीतमयी प्रदर्शन सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं की एक टीम नौ अगस्त को शाम पांच बजे से छह बजे तक इस स्थल पर प्रदर्शन करेगी।

इस कार्यक्रम के मुख्य कंटक्टर मास्टर वारंट ऑफिसर ए श्रीहरी होंगे। उन्हें जूनियर वारंट आफिसर मून डेका, जूनियर वारंट आफिसर अभिषेक पाल, और सार्जेंट एनटी सिंह सहयोग करेंगे।