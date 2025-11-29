हैदराबाद में खत्म होगी पार्किंग की समस्या? GHMC लेकर आ रही ये सिस्टम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे मुश्किल समस्याओं में से एक ट्रैफिक को लेकर हैदराबाद अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए एक टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड मॉडर्न सॉल्यूशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर आपने कभी हैदराबाद के मशहूर केबीआर पार्क के पास पार्किंग की जगह के लिए लड़ाई की है, तो आप दर्द जानते होंगे। यह पार्क पैदल चलने वालों और दौड़ने वालों की पसंदीदा जगह है। सड़क किनारे पार्किंग की वह गंदी लड़ाई, फुटपाथ पर कब्जा, ट्रैफिक का रेंगना। यह सब बीते जमाने की बात हो सकती है।

क्या है इस सिस्टम की खासियत? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) आज शहर के अब तक के सबसे कूल अर्बन इनोवेशन स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटी को केबीआर पार्क में आधिकारिक तौर पर खोलने वाला है। नया पार्किंग सिस्टम एक ऑटोमेटेड, वर्टिकल रोटरी पार्किंग सिस्टम है। कारों के लिए एक बड़ा, जगह बचाने वाला कैरोसेल सोच सकते हैं। यह हाई-टेक पार्किंग सॉल्यूशन एक लूप में वर्टिकल घूमता है ताकि कारों को कॉम्पैक्ट स्लॉट में ऊपर और नीचे किया जा सके, जिससे जगह ज्यादा बचती है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया, यह मशीनरी कमाल हैदराबाद में किसी पब्लिक प्लेस पर पहली बार लगाया जा रहा है, जिसे शहर की गंभीर भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फैसिलिटी में कम जगह में 72 कारें खड़ी की जा सकती हैं और शहर की जमीन का कम से कम इस्तेमाल होता है। साथ ही, टू-व्हीलर के लिए भी खास जगहें हैं।

हैदराबाद के टेक वाइब के हिसाब से एंट्री और एग्जिट RFID-इनेबल्ड हैं, जिसका मतलब है कम झंझट और तेज एक्सेस। यह फ्यूचर-रेडी भी है, क्योंकि इसमें खास ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं, जो शहर के ग्रीन मोबिलिटी की ओर बदलाव में मदद करते हैं।

कमिश्नर अरवी कर्णन ने क्या कहा? जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्णन ने कहा कि यह सिस्टम पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ वापस लाकर और शहर के सबसे बिजी कॉरिडोर में से एक के आस-पास ट्रैफिक को आसानी से चलाने में बड़ी राहत देगा।