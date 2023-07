Video: हैदराबाद में BMW ने स्कूटी सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी महिला

हैदराबाद, जेएनएम डेस्क। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति हैदराबाद में एक नागरिक निकाय में कार्यरत था। फिलहाल, पुलिस ने महिला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद के बंजारा इलाके में एक महिला नशे में बीएमडब्ल्यू चला रही। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शख्स को सामने से तेजी से आ रही कार नजर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी स्कूटी की गति धीमी कर लेता है, लेकिन विपरीत दिशा से आती कार उसे टक्कर मार देती है।

#WATCH | Telangana | Hit and run incident reported in Banjara Hills PS limits in Hyderabad. A GHMC employee namely Bala Chander Yadav’s two-wheeler was rammed by a speeding BMW car today in Banjara Hills police station limits. The accident happened after the driver lost control… pic.twitter.com/vbOobHGjtj